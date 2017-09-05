Витинью: "Могу стать лучшим игроком премьер-лиги"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" признался, что хочет быть лучшим игроком в каждом матче. Также он подчеркнул, что красно-синих среди других клубов выделяет командный дух.

– Виктор Гончаренко перед началом сезона сказал, что вы можете стать лучшим игроком чемпионата. Как отнеслись к такому заявлению?

– Я усиленно тренируюсь, чтобы быть лучшим в каждом матче. Но моя главная цель – помочь команде победить. Если буду правильно работать, а клуб – одерживать победы, то я, как следствие, могу стать лучшим игроком лиги. Но это не главная цель, иначе можно стать эгоистом. Я выхожу на поле помогать команде и партнерам. ЦСКА – прежде всего коллектив. Звание лучшего футболиста России для меня вторично. (Павел ГУРЕВИЧ)

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