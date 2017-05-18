 Витинью: "Матч с "Анжи" будет решающим для ЦСКА". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "Матч с "Анжи" будет решающим для ЦСКА"

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Нападающий ЦСКА Витинью призвал болельщиков поддержать команду во время матча 30-го тура чемпионата России с "Анжи". По его словам, для армейцев данная игра станет решающей.

Напомним, что красно-синие ведут борьбу за второе место в турнирной таблице, которое позволит команде принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко имеют в своем активе 59 очков, что на одно больше, чем у "Зенита", который идет третьим.

 
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- Что скажете о предстоящем поединке с "Анжи"? - вопрос Витинью.

- Это будет решающий и очень важный матч. Призываю всех болельщиков прийти на стадион. Я благодарю их за поддержку, испытываю теплоту и любовь в социальных сетях, они постоянно следят за мной.

Спасибо и партнерам по команде за поддержку. У нас неплохая ситуация, одержали несколько побед. Было обидное поражение, но такое случается. Приходите на решающий матч и поддержите нас!

Матч между ЦСКА и "Анжи" состоится в воскресенье, начало игры в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitino-prikhodite-na-reshayushchiy-match-i-podderzhite-nas-/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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