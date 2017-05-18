Витинью: "Матч с "Анжи" будет решающим для ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Витинью призвал болельщиков поддержать команду во время матча 30-го тура чемпионата России с "Анжи". По его словам, для армейцев данная игра станет решающей.

Напомним, что красно-синие ведут борьбу за второе место в турнирной таблице, которое позволит команде принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко имеют в своем активе 59 очков, что на одно больше, чем у "Зенита", который идет третьим.

- Что скажете о предстоящем поединке с "Анжи"? - вопрос Витинью.

- Это будет решающий и очень важный матч. Призываю всех болельщиков прийти на стадион. Я благодарю их за поддержку, испытываю теплоту и любовь в социальных сетях, они постоянно следят за мной.

Спасибо и партнерам по команде за поддержку. У нас неплохая ситуация, одержали несколько побед. Было обидное поражение, но такое случается. Приходите на решающий матч и поддержите нас!

Матч между ЦСКА и "Анжи" состоится в воскресенье, начало игры в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.