18:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью избежал предупреждения - Безбородову перекрыли обзор

Сегодня. Москва. 43-я минута матча ЦСКА - "Спартак". Фол ВИТИНЬЮ на Андрее ЕЩЕНКО. Сегодня. Москва. 43-я минута матча ЦСКА - "Спартак". Фол ВИТИНЬЮ на Андрее ЕЩЕНКО. Сегодня. Москва. 43-я минута матча ЦСКА - "Спартак". Фол ВИТИНЬЮ на Андрее ЕЩЕНКО. Сегодня. Москва. 43-я минута матча ЦСКА - "Спартак". Фол ВИТИНЬЮ на Андрее ЕЩЕНКО. Сегодня. Москва. 43-я минута матча ЦСКА - "Спартак". Фол ВИТИНЬЮ на Андрее ЕЩЕНКО.
Сегодня. Москва. 43-я минута матча ЦСКА - "Спартак". Фол ВИТИНЬЮ на Андрее ЕЩЕНКО.
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На 43-й минуте матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" Витинью грубо сыграл против Андрея Ещенко, но избежал желтой карточки. Обзор Владиславу Безбородову перекрывал другой спартаковский футболист. Из-за этого, судя по всему, арбитр не видел всех деталей единоборства. Судья, подходя к Витинью, явно пытался проконсультироваться с кем-то из членов судейской бригады. Но в итоге ограничился назначением штрафного удара, не применив к нападающему красно-синих никаких дисциплинарных санкций. (Александр БОБРОВ) 

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вафин Юрий

Безбородов вроде бы не Еськов, получавший часто неудовлетворительные оценки за свое "судейство". Этот эпизод с нарушением правил (грубейшим нарушением) по рекомендациям УЕФА должен караться красной карточкой. И что же мы видим? В игре Зенит - Урал наказан игрок, не нарушавший правил, а в игре ЦСКА - Спартак, игрок, нарушивший правила, не наказан. Если "отговорка", что Безбородов не видел официальная, то почему не обратился за консультацией к боковому арбитру? Вот эти "на усмотрение" - как кость поперек горла. Это своего рода "футбольная коррупция".

18:39

zema1905

ВИТИНЬЮ ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЙ ИГРОК ,В КАЖДОЙ ИГРЕ ЕГО ПРОЩАЮТ СУДЬИ ПОЧЕМУ-ТО.

18:31

shpasic

если вспомнить матч Зенит - Урал, то это удаление Ещенко))

18:20