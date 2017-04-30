Витинью избежал предупреждения - Безбородову перекрыли обзор

На 43-й минуте матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" Витинью грубо сыграл против Андрея Ещенко, но избежал желтой карточки. Обзор Владиславу Безбородову перекрывал другой спартаковский футболист. Из-за этого, судя по всему, арбитр не видел всех деталей единоборства. Судья, подходя к Витинью, явно пытался проконсультироваться с кем-то из членов судейской бригады. Но в итоге ограничился назначением штрафного удара, не применив к нападающему красно-синих никаких дисциплинарных санкций. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"
Вафин Юрий
Безбородов вроде бы не Еськов, получавший часто неудовлетворительные оценки за свое "судейство". Этот эпизод с нарушением правил (грубейшим нарушением) по рекомендациям УЕФА должен караться красной карточкой. И что же мы видим? В игре Зенит - Урал наказан игрок, не нарушавший правил, а в игре ЦСКА - Спартак, игрок, нарушивший правила, не наказан. Если "отговорка", что Безбородов не видел официальная, то почему не обратился за консультацией к боковому арбитру? Вот эти "на усмотрение" - как кость поперек горла. Это своего рода "футбольная коррупция".
18:39
zema1905
ВИТИНЬЮ ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЙ ИГРОК ,В КАЖДОЙ ИГРЕ ЕГО ПРОЩАЮТ СУДЬИ ПОЧЕМУ-ТО.
18:31
shpasic
если вспомнить матч Зенит - Урал, то это удаление Ещенко))
18:20