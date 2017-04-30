Витинью избежал предупреждения - Безбородову перекрыли обзор

На 43-й минуте матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" Витинью грубо сыграл против Андрея Ещенко, но избежал желтой карточки. Обзор Владиславу Безбородову перекрывал другой спартаковский футболист. Из-за этого, судя по всему, арбитр не видел всех деталей единоборства. Судья, подходя к Витинью, явно пытался проконсультироваться с кем-то из членов судейской бригады. Но в итоге ограничился назначением штрафного удара, не применив к нападающему красно-синих никаких дисциплинарных санкций. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"