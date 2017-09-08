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16:05 | Футбол — РФПЛ

Витинью и Жамалетдинов - в атаке ЦСКА на матч с "Амкаром"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 9-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле за армейцев выйдут нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Игнашевич, Березуцкий В., Набабкин, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Витинью, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Васин, Щенников, Натхо, Миланов, Кучаев, Хосонов, Чалов, Оланаре.

Встреча "Амкар" – ЦСКА начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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mr_Jones

Видимо взяли, т.к. игроки в хорошем тонусе после товарки с Тосно.

16:29

warning_CSKA_is_here

Жама, удачи тебе! С тебя первый гол за основу.

16:21

alex-ls

не повезло амкару, васина нет

16:13