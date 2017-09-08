Витинью и Жамалетдинов - в атаке ЦСКА на матч с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 9-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле за армейцев выйдут нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Игнашевич, Березуцкий В., Набабкин, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Витинью, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Васин, Щенников, Натхо, Миланов, Кучаев, Хосонов, Чалов, Оланаре.
Встреча "Амкар" – ЦСКА начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Наш состав на #АмкарЦСКА. Тимур Жамалетдинов впервые выйдет в стартовом составе! pic.twitter.com/eUHa9wmt0l– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 сентября 2017 г.
mr_Jones
Видимо взяли, т.к. игроки в хорошем тонусе после товарки с Тосно.
16:29
warning_CSKA_is_here
Жама, удачи тебе! С тебя первый гол за основу.
16:21
alex-ls
не повезло амкару, васина нет
16:13