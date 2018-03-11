Витинью и Муса – в атаке ЦСКА на матч с "Ахматом", Щенников вернулся в состав

ЦСКА объявил состав на матч 22-го тура чемпионата России против "Ахмата". Отметим, что с первых минут на поле появится защитник Георгий Щенников, пропускавший игры из-за травмы.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников – Натхо, Дзагоев, Головин – Витиньо, Муса

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

"Ахмат": Гудиев - Уциев, Плиев, Мохаммади - Иванов, Роши, Швец, Исмаэл - Митришев, Балай, Жаба.

Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Раванелли, Ахдъядов, Аблай, Умаев.

Напомним, что матч состоится сегодня, в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи