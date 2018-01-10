Витинью и Мариу Фернандес приехали в Кампоамор на сбор ЦСКА

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес и нападающий Витинью приехали в испанский Кампоамор, где армейцы проведут зимние сборы, сообщает пресс-служба красно-синих. Сегодня подопечные Виктора Гончаренко провели первую тренировку, которая носила втягивающий характер и состояла из беговой работы и упражнений с мячом.

В общей группе тренировались Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Виктор Васин, Александр Головин, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Наир Тикнизян, Илья Помазун и Георгий Кырнац. Продолжающие восстановление от травм Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников работали по индивидуальной программе.