23:56 10 января | Футбол — РФПЛ

Витинью и Мариу Фернандес приехали в Кампоамор на сбор ЦСКА


Защитник ЦСКА Мариу Фернандес и нападающий Витинью приехали в испанский Кампоамор, где армейцы проведут зимние сборы, сообщает пресс-служба красно-синих. Сегодня подопечные Виктора Гончаренко провели первую тренировку, которая носила втягивающий характер и состояла из беговой работы и упражнений с мячом.

В общей группе тренировались Сергей ИгнашевичВасилий БерезуцкийАлан ДзагоевПонтус ВернблумБибрас НатхоВиктор ВасинАлександр ГоловинХетаг ХосоновАстемир ГордюшенкоАлександр МакаровФедор ЧаловТимур ЖамалетдиновКирилл НабабкинКонстантин КучаевНаир ТикнизянИлья Помазун и Георгий Кырнац. Продолжающие восстановление от травм Алексей БерезуцкийГеоргий Миланов и Георгий Щенников работали по индивидуальной программе.

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