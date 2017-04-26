Витинью и Ионов - в атаке ЦСКА на матч с "Локомотивом"

ЦСКА объявил состав на матч 25-го тура чемпионата России против "Локомотива". Отметим, что с первых минут в атаке армейцев сыграют Витинью и Алексей Ионов. Полузащитник Зоран Тошич остался на скамейке запасных.

Состав армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - Игнашевич, Васин, А. Березуцкий - Фернандес, Вернблум, Головин - Дзагоев, Натхо - Ионов, Витинью.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Набакин, В. Березуцкий, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

Напомним, что матч ЦСКА - "Локомотив" состоится сегодня, 26 апреля, начало встречи - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.