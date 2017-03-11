12:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью и Ионов - в атаке ЦСКА на матч против "Томи"

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ЦСКА объявил стартовый состав на матч 19-го тура чемпионата России против "Томи". Отметим, что в стартовом составе выйдет форвард Витинью, а Аарон Оланаре остался в запасе. Для бразильского футболиста это первый выход в стартовом составе столичного клуба с 30 октября 2013 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского "Химика" (2:1). Армейцы занимают третье место в турнирной таблице премьер-лиги, "Томь" располагается на последней строчке.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Витинью, Ионов.

Запасные: Чепчугов, Помазун, Миланов, Набабкин, В. Березуцкий, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Radej

Тошич латераль ))) Ну только если в матче с Томью ) Да и Оланаре по этой же причине на банке -берегут )

13:03

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