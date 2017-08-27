Витинью и Дзагоев - в атаке ЦСКА на матч с "Ахматом"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Ахмата" на матч 8-го тура чемпионата России. С первых минут на поле за армейцев выйдут Витинью и Алан Дзагоев. В состав грозненского клуба вернулся защитник Ризван Уциев, который был дисквалифицирован на две встречи после удаления в матче 6-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:4).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Витинью.

"Ахмат": Городов, Уциев, Мохаммади, Родолфу, Анхель, Сампайю, Швец, Бериша, Садаев, Митришев, Исмаэл.

Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.