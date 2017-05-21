Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Анжи"

ЦСКА объявил стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи". Состав команды выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Натхо, Головин – Чалов, Витинью.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Анжи"