Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Анжи"

ЦСКА объявил стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи". Состав команды выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Натхо, Головин – Чалов, Витинью.
Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Анжи"
Ганчаренко решил не менять победный состав! В старте – те же, кто и в Казани #ЦСКААнжи pic.twitter.com/YsoBmgYpa8– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 мая 2017 г.