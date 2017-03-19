Витинью и братья Березуцкие - в старте ЦСКА на матч с "Тереком"

ЦСКА объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против "Терека". Отметим, что с первых минут на поле появятся братья Березуцкие – Алексей и Василий. В запасе вновь остался нападающий Аарон Оланаре. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, "Терек" идет на седьмой строчке.

Состав ЦСКА выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Дзагоев, Головин, Витинью, Ионов.

Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Миланов, Набакин, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Текстовая трансляция матча "Терек" - ЦСКА