15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью и братья Березуцкие - в старте ЦСКА на матч с "Тереком"

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ЦСКА объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против "Терека". Отметим, что с первых минут на поле появятся братья Березуцкие – Алексей и Василий. В запасе вновь остался нападающий Аарон Оланаре. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, "Терек" идет на седьмой строчке.

Состав ЦСКА выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Дзагоев, Головин, Витинью, Ионов.

Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Миланов, Набакин, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Текстовая трансляция матча "Терек" - ЦСКА

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Kanidzha

А за чем два вратаря в запасе?

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