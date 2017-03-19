Витинью и братья Березуцкие - в старте ЦСКА на матч с "Тереком"

ЦСКА объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против "Терека". Отметим, что с первых минут на поле появятся братья Березуцкие – Алексей и Василий. В запасе вновь остался нападающий Аарон Оланаре. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, "Терек" идет на седьмой строчке.
Состав ЦСКА выглядит следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Дзагоев, Головин, Витинью, Ионов.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Миланов, Набакин, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Наш стартовый состав на #ТерекЦСКА! pic.twitter.com/GQJHNHOUBB– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 марта 2017 г.
Kanidzha
А за чем два вратаря в запасе?
15:45