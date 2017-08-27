Витинью: "Хочу вернуть ЦСКА статус лучшей команды страны и попасть в сборную Бразилии"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью клубной пресс-службе перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что он хочет стать чемпионом в составе армейцев. Кроме того, он рассказал о своем желании попасть в сборную Бразилии.

- Как бы вы охарактеризовали нападение ЦСКА? Все ли получается впереди?

- Наш стиль – это импровизация. Да, бывают не самые удачные матчи, но главное, что у нас есть, помимо игровых качеств, – это желание самосовершенствоваться. Мы пытаемся искать нестандартные ходы, чтобы посредством комбинаций, взаимодействия дойти до ворот соперника и неприятно удивить его. Уверен, что в ближайшем будущем у нас это будет получаться все лучше и лучше. Не идёт мяч в ворота, хорошо, такое бывает. Но тогда ты должен утроить свои усилия, носиться как сумасшедший, прессинговать, давить на соперника, отбирать. Польза от форварда заключается не только в забитых голах.

- Откуда вы черпаете свое вдохновение? В такой ситуации невозможно обойтись без советов близких людей, без примеров для подражания…

- В первую очередь мне помогают мой отец и Мигель, мой друг и агент. Еще я играл с большими футболистами и против них, это бесценный опыт. И только сейчас я начинаю понимать все их действия, подсказки, осознавать всё, что они сделали для меня. Раньше я не видел всего этого и не понимал. А теперь смотрюсь во всех этих людей как в зеркало, запоминаю их движения, поступки. И чётко понимаю, что хочу достичь больших высот, познать новый опыт, увидеть разные страны и заявить в них о себе. Мои примеры для подражания – Роналдо, Ромарио, Роналдиньо, Неймар. И не только они. В Бразилии огромное количество выдающихся футболистов, талантов мирового масштаба, на которых я и ориентируюсь. Пересматриваю видео их выступлений и отмечаю все самое лучшее, что можно вынести. Главная цель – вернуть ЦСКА статус лучшей команды страны и попасть через наш клуб в сборную Бразилии. Для этого мне нужно ежедневно сражаться с самим собой, постоянно развиваться, и я к этому готов.

Напомним, матч ЦСКА – "Ахмат" состоится сегодня, 27 августа. Начало игры – 17.30 по московскому времени. Отметим, что в день встречи армейскому клубу исполняется 106 лет. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.