Витинью: "Голы в матче со "Спартаком" были лишь вопросом времени"

Нападающий ЦСКА Витинью после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что эту встречу можно выделить отдельно, ведь это класико. Он также добавил, что голы армейцев были лишь вопросом времени.

Отметим, что красно-синие отличились на 83-й и 85-й минутах, голы на свой счет записали Георгий Щенников и Витинью.

– Тяжелая игра, очень боевая. Много стыков, единоборств, – приводит клубная пресс-служба слова Витинью. – Эту игру можно выделить отдельно, ведь это класико. Обе команды пытались показать себя с лучшей стороны, но мы заслужили победу.



– Еще после 80-й минуты игра катилась к совсем плохому результату. Что случилось потом?

– Голы были лишь вопросом времени. После пропущенного мяча мы оказались чуть выбитыми из колеи, нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Затем вернулись в игру, перешли на половину поля соперника, фактически взяли матч под контроль.



– Ваш гол взорвал армейские трибуны и отправил в нокаут соперника. Вспомните, пожалуйста, эпизод.

- Оставалось совсем немного времени до окончания матча. Мы прессинговали очень высоко. Чалов покатил мяч, и мне уже некому было давать пас. Надо было или бить, или эпизод был бы исчерпанным. Увидел, что на меня выдвигаются два защитника, решил пробить низом с отскоком от газона. Очень сложный удар был для вратаря.

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