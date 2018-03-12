17:26 | Футбол — РФПЛ

Витинью: "ЦСКА будет идти от игры к игре и бороться за титул"

4

Нападающий ЦСКА Витинью после победы в гостевом матче 22-го тура чемпионата России над "Ахматом" (3:0) подчеркнул, что армейцы практически не позволяли сопернику начинать свои атаки.

 
Воскресенье. Грозный. &quot;Ахмат&quot; - ЦСКА - 0:3. 68-я минута. Партнеры поздравляют Сергея ИГНАШЕВИЧА (третий справа) с забитым голом.Грозный ЦСКА. Армейцы разгромили "Ахмат"

– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Витинью.

– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываете? Игра в атаке команде явно удавалась.

– Тренер предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.

– У вас получился отличный удар. Вспомните, пожалуйста, эпизод.

– Когда я принял мяч, увидел, что вратарь смещается, и пробил в противоход.

– "Ахмат" всегда сильно играет дома, но армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласны с тем, что ЦСКА доминировал на поле?

– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Тем не менее нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.

– "Зенит" и "Краснодар" оступились. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?

– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах. Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул.

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitinho-my-prakticheski-ne-davali-soperniku-podnyat-golovy/

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

genry2012

Каниджа! У Вас отличный юмор!)

18:40

kurkoviivan

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

18:13

genry2012

За какой титул? К чему этот трёп? За второе место - при самом удачном раскладе!

17:43

Kanidzha

Да,да просто обязаны стать чемпионами!

17:43

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!