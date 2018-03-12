Витинью: "ЦСКА будет идти от игры к игре и бороться за титул"

Нападающий ЦСКА Витинью после победы в гостевом матче 22-го тура чемпионата России над "Ахматом" (3:0) подчеркнул, что армейцы практически не позволяли сопернику начинать свои атаки.
– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Витинью.
– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываете? Игра в атаке команде явно удавалась.
– Тренер предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.
– У вас получился отличный удар. Вспомните, пожалуйста, эпизод.
– Когда я принял мяч, увидел, что вратарь смещается, и пробил в противоход.
– "Ахмат" всегда сильно играет дома, но армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласны с тем, что ЦСКА доминировал на поле?
– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Тем не менее нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.
– "Зенит" и "Краснодар" оступились. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?
– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах. Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitinho-my-prakticheski-ne-davali-soperniku-podnyat-golovy/
genry2012
Каниджа! У Вас отличный юмор!)
18:40
kurkoviivan
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18:13
genry2012
За какой титул? К чему этот трёп? За второе место - при самом удачном раскладе!
17:43
Kanidzha
Да,да просто обязаны стать чемпионами!
17:43