23:59 6 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "Было очень приятно вновь увидеть Слуцкого"

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Нападающий ЦСКА Витинью выразил радость в связи с тем, что сборы команды в Испании посетил экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий. Ранее специалист, посетивший матч ЦСКА с "Эсбьергом" (0:0), отказался от общения с журналистами.

"Вернулся с топ-ужина в компании бывшего тренера ЦСКА. Было очень приятно вновь вас увидеть", – написал на своей странице в твиттере Витинью.

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