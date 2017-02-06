Витинью: "Было очень приятно вновь увидеть Слуцкого"

Нападающий ЦСКА Витинью выразил радость в связи с тем, что сборы команды в Испании посетил экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий. Ранее специалист, посетивший матч ЦСКА с "Эсбьергом" (0:0), отказался от общения с журналистами.

"Вернулся с топ-ужина в компании бывшего тренера ЦСКА. Было очень приятно вновь вас увидеть", – написал на своей странице в твиттере Витинью.

В ЦСКА ждут Слуцкого. Колонка Казакова