Витинью: "Было очень приятно вновь увидеть Слуцкого"

Нападающий ЦСКА Витинью выразил радость в связи с тем, что сборы команды в Испании посетил экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий. Ранее специалист, посетивший матч ЦСКА с "Эсбьергом" (0:0), отказался от общения с журналистами.
"Вернулся с топ-ужина в компании бывшего тренера ЦСКА. Было очень приятно вновь вас увидеть", – написал на своей странице в твиттере Витинью.
В ЦСКА ждут Слуцкого. Колонка Казакова
returning from dinner very top with the former coach of the @PFCCSKA_en it was a great pleasure to see you again 👊🏾🔴🔵– Vittinho 1️⃣1️⃣ (@11vittinhoofc) 6 февраля 2017 г.