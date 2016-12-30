Витинью: "Было бы честью выступать за "Фламенго"

Нападающий ЦСКА Витинью, выступавший за "Интернасионал" на правах аренды, подчеркнул, что для него было бы честью играть за "Фламенго". Ранее сообщалось, что красно-черные готовы заплатить за переход 32-летнего форварда 5-6 миллионов евро.

- Был сделан запрос, но я не знаю деталей, потому что в это время находился в отпуске, - приводит Sambafoot слова Витинью. - Для меня было бы честью выступать за "Фламенго", этот клуб близок мне по духу. Сейчас я возвращаюсь в Россию, но еще есть какое-то время, чтобы что-то изменить.