16:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "Было бы честью выступать за "Фламенго"

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Нападающий ЦСКА Витинью, выступавший за "Интернасионал" на правах аренды, подчеркнул, что для него было бы честью играть за "Фламенго". Ранее сообщалось, что красно-черные готовы заплатить за переход 32-летнего форварда 5-6 миллионов евро.

- Был сделан запрос, но я не знаю деталей, потому что в это время находился в отпуске, - приводит Sambafoot слова Витинью. - Для меня было бы честью выступать за "Фламенго", этот клуб близок мне по духу. Сейчас я возвращаюсь в Россию, но еще есть какое-то время, чтобы что-то изменить.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

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17:19

SPFAN

Ему 32? Как быстро года идут однако)

17:16

СереХа

32 года.....СЭ - детский сад.

17:15

shpasic

а выступать за ЦСКА - бесчестие что ли?

17:07

Alex Tula 37

Какие 32? Зачем накинули игроку 9 лет? Поправьте информацию!

16:55

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