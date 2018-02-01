Виталий Жиронкин: "В ЦСКА меня называют Езилом"

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что на тренировках его зовут Езилом в честь хавбека "Арсенала". По словам 17-летнего футболиста, он хочет закрепиться в обойме армейцев.

– В молодежке ЦСКА вы провели пока не так много времени: еще недавно выступали за школу, а сейчас уже поехали на сборы с первой командой.

– Спасибо тренерам, которые поверили меня, начали ставить в состав. И у самого как-то сразу пошло, начало что-то получаться. Самый памятный гол за молодёжку – первый, в дебютном матче с хабаровским СКА.

– Какие эмоции были, когда ехали в Кампоамор?

– Когда вызвали на сбор, волновался (улыбается). Нагрузки, конечно, высокие, дается все пока тяжело. Но через это нужно пройти, я должен трудиться и трудиться, чтобы закрепиться в обойме.

– В Кампоаморе к вам "прилипло" прозвище Езил. Откуда оно взялось? Внешнее сходство? Великолепная левая?

– Началось все еще в Тольятти, в одиннадцать лет стали называть Езилом. А дальше понеслось по всем командам. Не знаю, почему, никто не объяснял.

– Можете назвать Езила своим кумиром? Или есть другие кандидатуры?

– Раньше больше всех нравился Криштиану Роналду, сейчас для меня они равны с Лео Месси, оба – футболисты высочайшего уровня. А кумиров, как подрос, уже нет.

– Какие цели перед собой ставите в Кампоаморе? Важно для вас было, например, что тренеры после первого сбора не отправили никого обратно в молодежку?

– Конечно. Когда тренируешься с игроками такого уровня, как собраны у нас в первой команде, каждый день идет на пользу. Ставлю задачу закрепиться, продолжить работать здесь. И, конечно, в будущем – забить первый гол за основной состав!

– Кстати, о голах. В один из тренировочных дней вы забили отличный мяч в ворота самого Игоря Акинфеева…

– Там был офсайд, так что это не считается (смеется). А так, конечно, это здорово – работать с такими мастерами, иногда во время тренировок с ними забивать голы. Я об этом мечтал всю жизнь, и вот мечта сбылась. У Акинфеева, братьев Березуцких, Игнашевича, других опытных ребят в команде огромный авторитет.

