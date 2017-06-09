Виталий Устинов: "Ждем Бердыева, чтобы поскорее начать тренировки"

Защитник "Рубина" Виталий Устинов отметил, что не успел попрощаться с наставником команды Хави Грасией. Вчера клуб официально объявил об уходе испанского специалиста. По информации "СЭ", в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев.

– Настроение хорошее, – сказал Устинов. – Ждем Курбана Бердыева, чтобы поскорее начать тренировки. Ожидания самые лучшие. Отличный тренер, хороший специалист. Можно просто посмотреть команды которые он обыгрывал и все станет ясно.

Смог ли попрощаться с Грасией? Нет, не успел. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Бердыев прибыл на базу "Рубина"