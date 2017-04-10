Виталий Устинов: "Трудно взломать оборону "Томи"

Защитник "Рубина" Виталий Устинов в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Томи" посетовал на нереализованный пенальти. На 26-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев поля нападающий Жонатас во втором матче кряду промахнулся с пенальти.

– Для начала нам бы не помешало забить гол, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Устинов. – Создаем моменты, но не получается забить. Во второй раз подряд бьем с пенальти мимо ворот. Забьем – тогда раскрепостимся. "Томь" обороняется компактно и большим количеством игроков, трудно взломать такого соперника.

Трансляция матча "Томь" - "Рубин"