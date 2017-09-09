Виталий Устинов: "Арсенал" не стоит сбрасывать со счетов"

Защитник "Ростова" Виталий Устинов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команду ждет тяжелая игра, информирует клубная пресс-служба. Футболист подчеркнул, что команде необходимо выполнять все требования тренерского штаба.

– Впереди у "Ростова" матч с "Арсеналом". Что можете сказать об этой команде?



– Они начали сезон не очень хорошо, но это крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счетов. Нас ждет тяжелый матч, но при всем уважении к сопернику мы должны побеждать, так как играем дома. Главное – выполнять все требования тренерского штаба.



– Кого вы хорошо знаете из состава туляков?

– Играл с Анри Хагушем, знаю Алексея Березина.



– Вы уже играли на "Олимпе-2". Как вам атмосфера во время домашних матчей?

– Супер! Наши болельщики гонят нас вперед так, что мы играем с удвоенной самоотдачей. Бывают хорошие моменты во время матчей, бывают и не очень, но стадион всегда нас поддерживает, спасибо за это болельщикам.

Напомним, что матч "Ростов" – "Арсенал" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.