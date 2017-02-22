Виталий Соловьев: "Надеюсь, что поле в Томи к игре с "Амкаром" уже будет вполне приемлемым"

Заместитель генерального директора "Томи" по эксплуатации Виталий Соловьев надеется, что поле стадиона "Труд" будет готово к матчу 20-го тура чемпионата России с "Амкаром", который запланирован на 18 марта. В начале этого месяца работники арены включили подогрев газона, а неделю назад началась уборка снега.

– Какие бы сложности ни были – у подготовки стадиона к сезону свои законы и свое расписание, – цитирует пресс-служба клуба Соловьева. – 1 февраля мы включили подогрев на "Труде", он набрал обороты, поле, укрытое пленкой, греется. Правда, пока стояли морозы – большого толку от этого не было, против природы, тем более сибирской, не пойдешь, ничего не росло. Сейчас потеплело, что-то начало прорастать, посмотрим, насколько успешно.

Снег начали убирать неделю назад – я имею в виду, естественно, не поле, тут снег стаял от подогрева, а весь остальной стадион. Снега нынче много, но за неделю практически все расчистили. Сделали большой бурт за Южной трибуной, за Северной, использовали и Восточную. Теперь снег никому не мешает и постепенно будет таять. А вывозить все это – нам просто никаких денег бы не хватило. Как говорится, голь на выдумки хитра, экономим и на этом, надеемся в итоге уложиться в 1,5 миллиона, а то и меньше.

– По матчу, который состоится в Томске 18 марта с "Амкаром", опасения по качеству поля есть?

– Я надеюсь, что поле к этому времени уже будет вполне приемлемым, хотя 100-процентную гарантию, наверное, сейчас никто не даст.