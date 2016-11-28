15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Шашков: "Спартак" попросил перенести матч на 26 февраля"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что "Спартак" направил в адрес самарского клуба письмо с просьбой перенести матч 16-го тура чемпионата России на резервный день – 26 февраля 2017 года.

– Буквально полчаса назад получили письмо от "Спартака" с просьбой перенести матч на резервный день – 26 февраля 2017 года, – сказал Шашков. – Не думаю, что погода в этот день будет лучше. Мы хотим играть 1 декабря в Самаре, в соответствии с регламентом. Готовимся к тому, чтобы принять соперника в четверг. А главный судья на месте уже примет решение.

– Газон успеете подготовить после "Томи"?

– Поле у нас новое, оно не сильно пострадало в последней игре. Готовим его к "Спартаку". (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Footbaler

пипец бля))) составили календарь а теперь переносить собираются))) московские пижоны....

17:13

burberry123

Да можно и на Открытии поиграть, предложив Крыльям билетные доходы разделить. Они в Самаре столько с билетов точно не заработают. И посещаемость норм будет.

17:03

Штудент

Потом мы удивляемся: почему же люди не ходят на стадион?!? как же так?!? четверг, 6 вечера, на улице -19, почему люди не на стадионе?!?

17:02

ЗЮК

Дежурное говно в комментариях опять не довольно Спартаком.

17:02

merniloskut

Можно в Краснодар перекинуть, Галицкий не против, да и сбор кое-какой ему накапает.

16:51

vova-s

Жорик Вартанов, спесь свою поубавь давай и не уподобляйся вечнохныкающим Кобылкам. ФНЛ? Вы сами то в первый раз за много-много лет нарисовались в лидерах чемпионата... скромнее надо быть. По теме: Поле в феврале морозы бывают и похлеще, а поле и того хуже. Все вопросы к инициаторам перехода на "осень-весна" (которых Спартак так же поддерживал). В общем, мяч круглый, поле квадратное, условия будут для всех одинаковы и всё нытьё уже прекращайте.

16:46

sergey.v1968

Антиконь - плюс много. самое забавное, что поники в основном и шумят - как так, мол, нет оснований для переноса.

16:44

sb1006

Будет 26-го февраля минус 20. Опять переносить ?

16:44

пигвин

Смотрел игру с Томью, но только первую половину выдержал. Это был не футбол, а что-то неизведанное...

16:39

Антиконь .

А пункт правила "кони- чемпионы любой ценой" - на Спартак не применяется??? Чем Тула хуже Самары??? Перенести матч в Москву!!! Помнится взяли и просто перенесли матч Арсенала с конями в Москву, а почему сейчас это сделать нельзя???

16:38

ЮКИ

мосмясо уже условия Диктует!?НЕ рановато ли?

16:33

burberry123

Спартаку такой вариант очень ок. Тогда еще только дома с Рубином сыграть на нормальном поле, да и второй круг лучше начинать с Крыльями, а не с Краснодаром. Легче в сезон вкатываться будет.

16:33

=TeoDor=

свиньи устали играть по 3 игры в месяц

16:31

seny18

а феврале тюльпаны что ли цветут...? что за глупости,начинается...

16:21

shpasic

нужно было Спартаку раньше письмо отправлять, а лучше - открытое письмо.

16:19

Жорик Вартанов

да уж, мне кажется тут дело принципа, тут шанс в морозную погоду на огороде зацепиться хотя бы за очко, и плевать на своих болельщиков, ну ничего, в ФНЛ не будете столь принципиальными

16:18

77миротворец77

Крылья можно понять, на огороде шансов то побольше.

16:14

vanek00

В апреле-мае нету резервных дней ? Я бы и в марте не согласился там играть. Пускай лучше Спартак раз набрал такую форму играет 1 декабря, чем после паузы выходить уже на конкретно задубевшее поле

16:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ