Виталий Шашков: "Спартак" попросил перенести матч на 26 февраля"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что "Спартак" направил в адрес самарского клуба письмо с просьбой перенести матч 16-го тура чемпионата России на резервный день – 26 февраля 2017 года.
– Буквально полчаса назад получили письмо от "Спартака" с просьбой перенести матч на резервный день – 26 февраля 2017 года, – сказал Шашков. – Не думаю, что погода в этот день будет лучше. Мы хотим играть 1 декабря в Самаре, в соответствии с регламентом. Готовимся к тому, чтобы принять соперника в четверг. А главный судья на месте уже примет решение.
– Газон успеете подготовить после "Томи"?
– Поле у нас новое, оно не сильно пострадало в последней игре. Готовим его к "Спартаку". (Сергей АСТАХОВ)
Footbaler
пипец бля))) составили календарь а теперь переносить собираются))) московские пижоны....
17:13
burberry123
Да можно и на Открытии поиграть, предложив Крыльям билетные доходы разделить. Они в Самаре столько с билетов точно не заработают. И посещаемость норм будет.
17:03
Штудент
Потом мы удивляемся: почему же люди не ходят на стадион?!? как же так?!? четверг, 6 вечера, на улице -19, почему люди не на стадионе?!?
17:02
ЗЮК
Дежурное говно в комментариях опять не довольно Спартаком.
17:02
merniloskut
Можно в Краснодар перекинуть, Галицкий не против, да и сбор кое-какой ему накапает.
16:51
vova-s
Жорик Вартанов, спесь свою поубавь давай и не уподобляйся вечнохныкающим Кобылкам. ФНЛ? Вы сами то в первый раз за много-много лет нарисовались в лидерах чемпионата... скромнее надо быть. По теме: Поле в феврале морозы бывают и похлеще, а поле и того хуже. Все вопросы к инициаторам перехода на "осень-весна" (которых Спартак так же поддерживал). В общем, мяч круглый, поле квадратное, условия будут для всех одинаковы и всё нытьё уже прекращайте.
16:46
sergey.v1968
Антиконь - плюс много. самое забавное, что поники в основном и шумят - как так, мол, нет оснований для переноса.
16:44
sb1006
Будет 26-го февраля минус 20. Опять переносить ?
16:44
пигвин
Смотрел игру с Томью, но только первую половину выдержал. Это был не футбол, а что-то неизведанное...
16:39
Антиконь .
А пункт правила "кони- чемпионы любой ценой" - на Спартак не применяется??? Чем Тула хуже Самары??? Перенести матч в Москву!!! Помнится взяли и просто перенесли матч Арсенала с конями в Москву, а почему сейчас это сделать нельзя???
16:38
ЮКИ
мосмясо уже условия Диктует!?НЕ рановато ли?
16:33
burberry123
Спартаку такой вариант очень ок. Тогда еще только дома с Рубином сыграть на нормальном поле, да и второй круг лучше начинать с Крыльями, а не с Краснодаром. Легче в сезон вкатываться будет.
16:33
=TeoDor=
свиньи устали играть по 3 игры в месяц
16:31
seny18
а феврале тюльпаны что ли цветут...? что за глупости,начинается...
16:21
shpasic
нужно было Спартаку раньше письмо отправлять, а лучше - открытое письмо.
16:19
Жорик Вартанов
да уж, мне кажется тут дело принципа, тут шанс в морозную погоду на огороде зацепиться хотя бы за очко, и плевать на своих болельщиков, ну ничего, в ФНЛ не будете столь принципиальными
16:18
77миротворец77
Крылья можно понять, на огороде шансов то побольше.
16:14
vanek00
В апреле-мае нету резервных дней ? Я бы и в марте не согласился там играть. Пускай лучше Спартак раз набрал такую форму играет 1 декабря, чем после паузы выходить уже на конкретно задубевшее поле
16:09