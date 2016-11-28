Виталий Шашков: "Спартак" попросил перенести матч на 26 февраля"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что "Спартак" направил в адрес самарского клуба письмо с просьбой перенести матч 16-го тура чемпионата России на резервный день – 26 февраля 2017 года.

– Буквально полчаса назад получили письмо от "Спартака" с просьбой перенести матч на резервный день – 26 февраля 2017 года, – сказал Шашков. – Не думаю, что погода в этот день будет лучше. Мы хотим играть 1 декабря в Самаре, в соответствии с регламентом. Готовимся к тому, чтобы принять соперника в четверг. А главный судья на месте уже примет решение.

– Газон успеете подготовить после "Томи"?

– Поле у нас новое, оно не сильно пострадало в последней игре. Готовим его к "Спартаку". (Сергей АСТАХОВ)