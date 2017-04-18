Виталий Шашков: "По арендам "Крылья" примут решение в июне"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что решение о возможном выкупе арендованных футболистов будет принято в июне. В текущем сезоне на правах аренды за самарцев выступают полузащитники Сергей Ткачев и Александр Зуев, а также нападающие Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Все арендные соглашения истекают в июне 2017 года.

- По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении, - цитирует "Р-Спорт" Шашкова.