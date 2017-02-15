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Виталий Шашков: "Переговоры с Глебом прошли легко"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал "СЭ", что переговоры с полузащитником Александром Глебом прошли легко. Он отметил, что контракт с 35-летним белорусом подписан до конца сезона с правом продления.

– Переговоры прошли легко. Мы хорошо знаем Глеба, он уже играл за "Крылья Советов". Вчера он успешно прошел медосмотр, сегодня подписали контракт, – сказал Шашков. – Оформили бы бумаги еще вчера, но у меня задержался самолет. Соглашение рассчитано до конца чемпионата с правом продления. (Сергей АСТАХОВ)

"Крылья" объявили о подписании контракта с Глебом

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КОММЕНТАРИИ (1)
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