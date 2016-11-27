12:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Шашков: "Об отмене матча в Самаре речи не идет"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что по итогам состоявшегося предыгрового совещания официальные лица дали разрешение на проведение матча 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью", несмотря на продолжающийся в Самаре снегопад. Встреча на стадионе "Металлург" должна начаться в 14.00 по московскому времени.

- Традиционное предматчевое совещание состоялось, и пока все продолжают готовиться к матчу, - приводит ТАСС слова Шашкова. -  Об отмене речи не идет.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в воскресенье в Самаре ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха составит 2 градуса ниже нуля.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817298

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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