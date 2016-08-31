12:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Шашков: "Надеемся, что у Зинкова в "Крыльях" все получится"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков поблагодарил "Зенит" за профессиональный подход в осуществлении перехода полузащитника Вячеслава Зинкова. Как ранее предполагал "СЭ", 23-летний хавбек подписал контракт с самарским клубом.

- Вячеслав уже тренировался с "Крыльями", и у тренерского штаба была возможность посмотреть, на что он способен, - приводит пресс-служба самарцев слова Шашкова. - Для любого клуба РФПЛ молодые, талантливые российские игроки являются приоритетом. Мы - не исключение. Вячеслав - игрок из обоймы "Зенита", он был капитаном "Зенита-2", возглавляемого Владиславом Радимовым, привлекался к тренировкам основной команды.

Зинков - представитель плеяды молодых игроков, начинавших свою профессиональную карьеру в Питере, таких, как Сергей Петров и Антон Соснин, в свое время выступавших за наш клуб и ярко себя проявивших в Самаре. Мы надеемся, что у Вячеслава в "Крыльях" тоже все получится. Хочу поблагодарить футбольный клуб "Зенит" за содействие и профессиональный подход в осуществлении перехода игрока в наш клуб.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14028

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