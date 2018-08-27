Виталий Шашков: "Молло в списке интересов "Крыльев Советов", но переговоры мы пока не вели"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" информацию о том, что в самарский клуб может вернуться хавбек Йоан Молло.

– Мы рассматриваем много вариантов в течение всего трансферного периода, анализируем игроков, – сказал Шашков. – Молло у нас в списке, как и многие вылетают игроки. Он нам интересен, но пока мы не делали предложения и переговоры по нему не вели.

Ранее издание RMC сообщило, что 29-летний француз близок к подписанию с "Крыльями" 2-летнего контракта. Молло уже выступал за самарцев с 2015 по 2016 год, после чего перешел в "Зенит". Последним клубом Молло был катарский "Аль-Райян", за который он не играл с апреля. (Игорь НОВИКОВ)