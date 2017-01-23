Виталий Шашков: "Крылья Советов" возьмут зимой еще максимум двух новичков"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков отметил, что клуб планирует усилиться максимум двумя новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Ранее самарскую команду покинули Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, которые перешли в "Зенит".

– Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков, – цитирует ТАСС Шашкова. – Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, – выздоровели Джанни Брюно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон.