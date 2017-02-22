Виталий Шашков: "Крылья Советов" с пониманием отнеслись к переносу матча с "Локо" в Уфу"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Самары в Уфу. Он отметил, что клуб отнесся к решению комиссии с пониманием.
– Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть, – сказал Шашков. – В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на "Металлурге" поплыло.
Отнеслись к просьбе комиссии с пониманием. Могли бы провести матч с "Локомотивом" в Самаре, но тогда убили бы поле. Я бы тоже ходатайствовал перед лигой, попросил бы перенести матч. Лучше сейчас сыграть в другом городе, чем оставшиеся месяцы проводить игры на выезде.
"Крылья Советов" приложат максимальные усилия для того, чтобы наши болельщики смогли поддержать команду в Уфе. Для владельцев абонементов на домашние игры клуб предоставляет бесплатные автобусы. (Сергей АСТАХОВ)
grroznyi85
А не легче ли постелить искусственный газон и не мучиться? Все равно же после ЧМ на новый стадион переедете.
16:38
EVIL915
Какие непрофессионалы руководят клубом!!! Столько лет наступать на одни и те же грабли! Давича газон с дренажем заменили, обещали, что все проблемы остались в страшных снах! Г-н меркушкин, разберитесь , кто не соответствует служебному положению в руководстве КС! И, считаю, что нашу поездку болельщиков в Уфу должны проспонсировать Шашков, Шляхтин и т.п... Причём, не лимит, а всех желающих! С проживанием и питанием! Деньги от трансфера Молло, всё равно, где-то лежат!
16:33