Виталий Шашков: "Крылья Советов" с пониманием отнеслись к переносу матча с "Локо" в Уфу"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Самары в Уфу. Он отметил, что клуб отнесся к решению комиссии с пониманием.

– Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть, – сказал Шашков. – В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на "Металлурге" поплыло.

Отнеслись к просьбе комиссии с пониманием. Могли бы провести матч с "Локомотивом" в Самаре, но тогда убили бы поле. Я бы тоже ходатайствовал перед лигой, попросил бы перенести матч. Лучше сейчас сыграть в другом городе, чем оставшиеся месяцы проводить игры на выезде.

"Крылья Советов" приложат максимальные усилия для того, чтобы наши болельщики смогли поддержать команду в Уфе. Для владельцев абонементов на домашние игры клуб предоставляет бесплатные автобусы. (Сергей АСТАХОВ)