Виталий Шашков: "Крылья" доверяют Веркаутерену"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что руководство самарцев доверяет главному тренеру команды Франку Веркаутерену, несмотря на результаты команды в последних матчах. Специалист возглавил "Крылья" летом 2014 года. Контракт с бельгийцем рассчитан по схеме 1+1.

"Кредит доверия есть, иначе мы с ним не продолжали бы сотрудничество, - приводит ТАСС слова Шашкова. - Уже бывали такие случаи, но он работает нормально".

В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно. По словам гендиректора, в "Крыльях Советов" еще стоит ожидать новичков. "Мы еще работаем на трансферном рынке. 31 августа все узнаете", - отметил он.