15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Шашков: "Крылья" доверяют Веркаутерену"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что руководство самарцев доверяет главному тренеру команды Франку Веркаутерену, несмотря на результаты команды в последних матчах. Специалист возглавил "Крылья" летом 2014 года. Контракт с бельгийцем рассчитан по схеме 1+1.

"Кредит доверия есть, иначе мы с ним не продолжали бы сотрудничество, - приводит ТАСС слова Шашкова. - Уже бывали такие случаи, но он работает нормально".

В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно. По словам гендиректора, в "Крыльях Советов" еще стоит ожидать новичков. "Мы еще работаем на трансферном рынке. 31 августа все узнаете", - отметил он.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3571433

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saxo28

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

15:36

Platinum1991

Франк Веркаутерен хороший специалист! Ему надо помочь и выразить доверие! Крыльям нужно усиление в атаке плюс взаимодействие атаки и средней линии! Желаю Крыльям больших футбольных побед!

15:19

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