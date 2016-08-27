Виталий Шашков: "Крылья" доверяют Веркаутерену"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что руководство самарцев доверяет главному тренеру команды Франку Веркаутерену, несмотря на результаты команды в последних матчах. Специалист возглавил "Крылья" летом 2014 года. Контракт с бельгийцем рассчитан по схеме 1+1.
"Кредит доверия есть, иначе мы с ним не продолжали бы сотрудничество, - приводит ТАСС слова Шашкова. - Уже бывали такие случаи, но он работает нормально".
В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно. По словам гендиректора, в "Крыльях Советов" еще стоит ожидать новичков. "Мы еще работаем на трансферном рынке. 31 августа все узнаете", - отметил он.
saxo28
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15:36
Platinum1991
Франк Веркаутерен хороший специалист! Ему надо помочь и выразить доверие! Крыльям нужно усиление в атаке плюс взаимодействие атаки и средней линии! Желаю Крыльям больших футбольных побед!
15:19