Виталий Шашков: "Газон стадиона в Самаре способен принять матч "Крылья Советов" - "Спартак"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал "СЭ" о подготовке к матчу 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". Он отметил, что в Самаре рассчитывают, что игра состоится 1 декабря и начнется в 19.00 по местному времени.
– Как идет подготовка к матчу со "Спартаком"?
– Все нормально – погода хорошая, поле подсыхает и проветривается. Ведем работы, готовим газон к игре. В порядок его начали приводить сразу же после матча с "Томью".
– Ожидаете ли совместную комиссию РФС и РФПЛ по допуску полей?
– Нет. Газон в хорошем состоянии, он способен принять матч.
– Вы говорили, что "Спартак" прислал письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервный день. От РФС и РФПЛ были запросы?
– Нет.
– Что ответили красно-белым?
– Матч состоится согласно регламенту, 1 декабря. "Крылья" играют для своих болельщиков.
– Почему бы не перенести игру на весну – на резервный день?
– Будет день – будет пища. Приедет судья, инспектор, пройдет предматчевое совещание. Они выйдут на поле, посмотрят и примут решение. У меня есть уверенность, что матч состоится в назначенные дату и время. (Сергей АСТАХОВ)
fr4nkc
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14:22
Меркатор
Ну и ладушки. У меня через несколько часов поезд в Самару. Выезду быть!
14:10
Chrome
Болею за "Спартак", но регламент есть регламент. Перенеси так игру на потом или в другой город без указки регламента кто-то из соперников, многие красно-белые первыми бы начали возмущаться, что, дескать, конкурентам по чемпионату регламент не указ, а живут по понятиям. Другое дело, что, если в регламенте стоит "ниже N градусов не играть", то никакие "ну чё, может всё-таки сыграем" при N-1 канать уже не должны. А вообще вопрос к составителям регламента: мнение футболистов, которым холодно, при формалировке параграфов спрашивалось? На болельщиков-то, понятное дело, всем пофиг.
14:03
Luch-Energy
Все правильно, крысы же!
13:59