Виталий Шашков: "Газон стадиона в Самаре способен принять матч "Крылья Советов" - "Спартак"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал "СЭ" о подготовке к матчу 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". Он отметил, что в Самаре рассчитывают, что игра состоится 1 декабря и начнется в 19.00 по местному времени.

– Как идет подготовка к матчу со "Спартаком"?

– Все нормально – погода хорошая, поле подсыхает и проветривается. Ведем работы, готовим газон к игре. В порядок его начали приводить сразу же после матча с "Томью".

– Ожидаете ли совместную комиссию РФС и РФПЛ по допуску полей?

– Нет. Газон в хорошем состоянии, он способен принять матч.

– Вы говорили, что "Спартак" прислал письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервный день. От РФС и РФПЛ были запросы?

– Нет.

– Что ответили красно-белым?

– Матч состоится согласно регламенту, 1 декабря. "Крылья" играют для своих болельщиков.

– Почему бы не перенести игру на весну – на резервный день?

– Будет день – будет пища. Приедет судья, инспектор, пройдет предматчевое совещание. Они выйдут на поле, посмотрят и примут решение. У меня есть уверенность, что матч состоится в назначенные дату и время. (Сергей АСТАХОВ)