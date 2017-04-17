Виталий Шашков: "Если не будет закулисных моментов - у "Крыльев" все получится"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что у команды впереди важные игры в борьбе за выживание в премьер-лиге. Шашков подчеркнул, что у клуба "все получится, если не будет закулисных моментов".

– Победа над "Анжи" очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане, – цитирует ТАСС Шашкова. – Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы – с "Арсеналом" и "Оренбургом", и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят.

Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с "Анжи". А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться.