Виталий Мутко: "Зенит" является основным фаворитом РФПЛ"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что "Зенит" показал футбол высокого уровня в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1). При этом игра красно-белых удивила вице-премьера РФ.

- Первый тайм был равным, а второй немножко удивил - в нем мы, скажем так, не увидели "Спартак", а увидели только одну команду - "Зенит", который полностью переиграл соперника, доминировал, показав футбол высочайшего уровня, - цитирует ТАСС Мутко. - Матч получился достойным встречи лидеров, но, повторюсь, во втором тайме игра "Спартака" немножко удивила.

Можно ли теперь назвать "Зенит" основным фаворитом чемпионата? Если судить по матчу со "Спартаком", особенно по второму тайму, это безусловно. Прошло четыре тура чемпионата, мы посмотрели на все команды. Где-то рядом с "Зенитом" "Локомотив", который наслаждается игрой, демонстрирует классный футбол. Мне нравится, как сейчас играет "Локомотив", он делает это так, как и должно быть - с удовольствием.

Но чемпионат только начался, и мы знаем, что, например, ЦСКА по ходу сезона может серьезно добавить и выдать феерию. Надеемся, что "Спартак" будет бороться за призовые места. "Рубин" при Курбане Бердыеве прибавляет с каждой игрой, "Краснодар" - добротная команда. Конкуренция есть, это здорово, но "Зенит" сейчас выглядит очень сильно.