Виталий Мутко: "Задумывался об иностранных арбитрах"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко на конференции организации выразил надежду на то, что в ближайшие 2-4 года удастся сделать так, чтобы работа судей в чемпионате России не вызывала больших споров, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Мутко подчеркнул, что задумывался над возвращением к практике приглашения иностранных судей.

– Задумывался об иностранных арбитрах, это некий тест для нашего судейского корпуса, – сказал Мутко. – Но в целом, та система подготовки, которую мы запустили, работает. Надеемся, что за 2-4 года привлечем в судейство молодых и талантливых судей, надо сделать, чтобы судейство не вызвало таких споров.