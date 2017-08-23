Виталий Мутко: "Я бы не спешил короновать "Зенит"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что рано делать выводы о раскладе сил в премьер-лиге после семи туров. По его словам, есть команды, которые могут составить конкуренцию "Зениту".

– Все видят, как агрессивно "Зенит" провел трансферную политику, получил серьезное усиление, безусловно, сложно кому-либо тягаться с ним с учетом их финансовых возможностей, – цитирует ТАСС Мутко. – Наверное, исходя из этого, "Зенит" уже и коронуют, но я бы не спешил. "Локомотив" очень прилично выглядит на старте, посмотрите хотя бы на второй тайм со "Спартаком"; радует, что железнодорожники по-настоящему играют в футбол, не просто выполняют работу, но и наслаждаются самой игрой. И экономическая стабильность, и интерес болельщиков, и тренер, и состав команды – все это дает "Локомотиву" хорошие шансы серьезно побороться за самые высокие места.

"Спартак", надеюсь, сделает выводы, все-таки все видели в прошлом сезоне, как команда умеет играть. Просто сейчас они потеряли настрой, самоотдачу, агрессивный футбол, но игроки те же, наверное, происходит что-то нефутбольное внутри. Надеюсь, это будет преодолено, и мы увидим, как "Спартак" вернется в чемпионскую гонку. Хотя, если так продолжится еще несколько туров, будет очень сложно.

ЦСКА – один из самых стабильных клубов в истории российского футбола, всегда борется за самое высокое место, уверен, и их со счетов сбрасывать нельзя. Набирает обороты "Рубин", "Ахмат" выдает матчи очень высокого уровня, "Ростов" смотрится неплохо, новички влились, так что легкой прогулки ни у кого не будет, и говорить, что что-то решено, преждевременно. Все хотят бороться, все хотят зарабатывать очки, тем более с этого сезона у нас расширяется квота в еврокубках. Думаю, ближайшие четыре-пять туров расставят акценты, но если у лидера будет более серьезный отрыв, другим, конечно, будет сложно.