Виталий Мутко: "Вся страна видела, что судья должен был показать красную Вернблуму"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что судья Сергей Карасев ошибся, не удалив полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). Вместе с тем он отметил, что не увидел в действиях рефери предвзятости.

Напомним, на 56-й минуте игры, которая состоялась 5 ноября, шведский хавбек армейцев ударил локтем полузащитника соперников Алексея Миранчука. За этот фол Карасев показал игроку красно-синих желтую карточку.

- Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную, - сказал Мутко. - Гончаренко? Хочешь быть судьей - иди суди.

Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел. (Александр МУЙЖНЕК)

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