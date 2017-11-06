16:14 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Вся страна видела, что судья должен был показать красную Вернблуму"

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Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что судья Сергей Карасев ошибся, не удалив полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). Вместе с тем он отметил, что не увидел в действиях рефери предвзятости.

Напомним, на 56-й минуте игры, которая состоялась 5 ноября, шведский хавбек армейцев ударил локтем полузащитника соперников Алексея Миранчука. За этот фол Карасев показал игроку красно-синих желтую карточку.

- Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную, - сказал Мутко. - Гончаренко? Хочешь быть судьей - иди суди.

Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел. (Александр МУЙЖНЕК)

Вернблум снова слетел с катушек. Все - о скандальной выходке шведа // "Сто пудов - Вернблуму желтая"
Взять на Понтус. Все выходки шведского полузащитника ЦСКА // Руководители "Локо" - о фоле Вернблума
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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эстонский армеец

Вся страна видит "великое " руководство спортом ! Сплошные отстранения и неучастие в соревнованиях - "судья должен "дать пинка" руководителю от спорта"!!!

16:32

баламошка

Дан приказ сверху. Теперь деревяшку из Икеи будут через матч удалять)

16:30

RND

И не надо про всю страну. Я например не видел. Так как матч не смотрел.

16:29

RND

Зачем Виталию лезть в эту мелочь ? ? Тут против нас атака на другом фронте идет !

16:28

Gordon

Мутко, Вы инспектор? Специалист по судейству? Нет? Тогда Ваш номер даже не восемь, а три тысячи восемь.

16:27

armeecc

Рассуждение делетанта...........

16:17