Виталий Мутко: "Вся страна видела, что судья должен был показать красную Вернблуму"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что судья Сергей Карасев ошибся, не удалив полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). Вместе с тем он отметил, что не увидел в действиях рефери предвзятости.
Напомним, на 56-й минуте игры, которая состоялась 5 ноября, шведский хавбек армейцев ударил локтем полузащитника соперников Алексея Миранчука. За этот фол Карасев показал игроку красно-синих желтую карточку.
- Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную, - сказал Мутко. - Гончаренко? Хочешь быть судьей - иди суди.
Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел. (Александр МУЙЖНЕК)
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"Локомотив" - ЦСКА: Карасев не удалил Вернблума. и Васина
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- Сергей Карасев (судья)
- Виталий Мутко
- Локомотив М (футбол)
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- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
эстонский армеец
Вся страна видит "великое " руководство спортом ! Сплошные отстранения и неучастие в соревнованиях - "судья должен "дать пинка" руководителю от спорта"!!!
16:32
баламошка
Дан приказ сверху. Теперь деревяшку из Икеи будут через матч удалять)
16:30
RND
И не надо про всю страну. Я например не видел. Так как матч не смотрел.
16:29
RND
Зачем Виталию лезть в эту мелочь ? ? Тут против нас атака на другом фронте идет !
16:28
Gordon
Мутко, Вы инспектор? Специалист по судейству? Нет? Тогда Ваш номер даже не восемь, а три тысячи восемь.
16:27
armeecc
Рассуждение делетанта...........
16:17