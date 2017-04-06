Виталий Мутко: "Возвращения РФПЛ к системе "весна-осень" в ближайшей перспективе не будет"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что возвращения к проведению чемпионата России по системе "весна-осень" в ближайшей перспективе не будет. Решение о переходе российского футбола на систему "осень-весна" было принято в 2010 году. До этого чемпионат страны начинался в марте, а заканчивался в ноябре. Ранее Мутко заявлял, что допускает возврат к системе "весна-осень", но после чемпионата мира 2018 года.

– В ближайшей перспективе в РФПЛ это (обратный переход на систему "весна-осень") не рассматривается, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.