Виталий Мутко: "Возвращение "Рубина" в борьбу за чемпионство повысит престиж премьер-лиги"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что усиление "Рубина" и возвращение клуба в борьбу за золото чемпионата подняло бы престиж РФПЛ. Ранее стало известно, что новым президентом "Рубина" стал член совета директоров ГК "ТАИФ" Радик Шаймиев.

– Наша задача – создать условия для того, чтобы была сильная конкурентоспособная среда, чтобы условия для всех были одинаковые, чтобы сильных клубов было как можно больше, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы заинтересованы в том, чтобы "Рубин" вернулся в борьбу за золотые медали, это подняло бы престиж нашего чемпионата.

У клуба высокий потенциал. Мы помним, как "Рубин" играл против "Барселоны", как становился чемпионом. Я буду очень рад, если так получится. Хочется, чтобы сильными были "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", которые должны составлять элиту нашего футбола. Также "Краснодар", "Ростов", которому, однако, нужно разобраться со своей экономикой, чтобы была надежная финансовая основа.