14:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Видимо, Еременко знает о причинах отстранения"

0
0
0

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что УЕФА не проинформировал Российский футбольный союз (РФС) о причинах отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Ранее стало известно, что игрок отстранен от матчей на 30 дней.

– УЕФА не проинформировал ни РФС, ни клуб. Просто сказано, что игрок отстранен. Это закрытая тема, – цитирует ТАСС Мутко. – Домыслы я комментировать не буду. Но, видимо, основания для отстранения есть. Еременко, видимо, знает это. Мне кажется, так и в теме с допингом надо: сначала расследования, потом заявления.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688503

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ