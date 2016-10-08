Виталий Мутко: "Видимо, Еременко знает о причинах отстранения"

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что УЕФА не проинформировал Российский футбольный союз (РФС) о причинах отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Ранее стало известно, что игрок отстранен от матчей на 30 дней.

– УЕФА не проинформировал ни РФС, ни клуб. Просто сказано, что игрок отстранен. Это закрытая тема, – цитирует ТАСС Мутко. – Домыслы я комментировать не буду. Но, видимо, основания для отстранения есть. Еременко, видимо, знает это. Мне кажется, так и в теме с допингом надо: сначала расследования, потом заявления.