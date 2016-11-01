20:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Видеоповторы? Я не противник новшеств, но есть порядок"

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Сергей ПРЯДКИН.Сергей Прядкин: "Если РФС согласится, клубы смогут использовать два-три видеоповтора за матч"

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что в использовании видеоповторов, находящихся на экспериментальной стадии, есть как положительный, так и отрицательный опыт. По словам президента РФС, окончательное решение об их использовании будет принято по итогам заседания экспертной комиссии.

– Я не противник новшеств, просто есть правила, есть порядок, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Что мы теоретизируем на пустом месте? Сегодня такие средства не введены в правила игры в футбол. Все правила утверждает ФИФА. Это эксперименты, все идет неоднозначно, есть положительный и отрицательный опыт. Сначала проведут эксперимент, это будет обсуждено, потом соответствующая комиссия, и только после этого примут решение.

Напомним, что ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" заявил, что идею введения видеоповторов в матчах чемпионата России со следующего сезона поддерживают многие команды, однако окончательное решение будет принимать РФС.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161101/1111654311.html

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