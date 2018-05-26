Виталий Мутко: "В "Тосно" бизнесмен поигрался и ушел. Пришлось встречаться с губернатором"

Вице-премьер по строительству Виталий Мутко, выступая на конференцию РФС, сообщил, что регулярно спасает футбольные клубы в России. В качестве примера зампред правительства привел "Тосно", который в мае выиграл Кубок России, обыграв "Авангард", а также вылетел из премьер-лиги в ФНЛ.

– Вы нашу экономику футбольную знаете... Мне в этом году клубов 15 пришлось спасать. В "Тосно" бизнесмен поигрался и ушел. Ни зарплат, ничего. Пришлось встречаться с губернатором. Мы должны в этих вопросах серьезно разбираться. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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