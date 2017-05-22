Виталий Мутко: "В следующем сезоне иногда придется проводить по три матча в неделю"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что ведется работа над календарем следующего сезона. По его словам, будет сложный период перед чемпионатом мира, и иногда командам премьер-лиги придется проводить по три матча в неделю, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Следующий сезон будет сложный с точки зрения организации, иногда придется проводить по три матча за неделю, прямо как в Англии, это ведь период перед чемпионатом мира, такие сезоны всегда сложные. Плюс нужно помнить еще о Кубке страны, хочется, чтобы его финальный матч завершал сезон, а не был в середине.

Сейчас коллеги работают над календарем. Мы еще и говорили, что нужно думать об удобствах для болельщиков. Много критики в этом году мы слышали про время начала матчей, особенно в будние дни. И главный матч тура все-таки должен играться в выходной день и в удобное время. Мы выдали такие рекомендации, коллеги сейчас над ними будут работать.