Виталий Мутко: "В российском футболе еще есть те, кто хочет влиять на результат"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что в российском футболе еще есть те, кто хочет влиять на результат. По мнению Мутко, у ЦСКА хорошие шансы на завоевание серебряных медалей, ведь "Зенит" играет с более сложным соперником.
– Я делаю все, чтобы был объективный результат в российском футболе, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – И я рад, что, пока я работаю президентом, этот результат объективен. Не в одни ворота все идет. Мы занимаемся этим всерьез. И те, кто хочет влиять на результат, они еще есть. Есть попытки. Но их будет все меньше и меньше. Мы даем возможность молодым талантливым судьям работать.
Кто же выиграет серебро? Очень спорно все. Вроде бы разум говорит, что ЦСКА в порядке. И играет он с "Анжи", и вроде как должен... Но у "Анжи" тоже положение не очень определенное. "Локомотив" вроде задачи решил, Кубок выиграл, но дома играет, на ходу, так что у "Зенита" соперник сложнее, чем у ЦСКА. Эти две игры интересные будут.
Те, кто может оказаться в зоне переходных матчей – тоже будет интересно. Неплохой чемпионат у нас! Все, что будет, то будет завтра объективно.
Завтра в 30-м туре чемпионата России ЦСКА примет "Анжи", а "Зенит" в гостях сыграет с "Локомотивом". Армейцы опережают петербуржцев на одно очко.
"СЭ" проведет трансляции матчей ЦСКА – "Анжи" и "Локомотив" – "Зенит". Начало всех встреч последнего тура – в 15:00.
Bibigon2000
некто замполит,не будучи в силах привести свой "суперклуб-"народную" команду"уже ни к каким медалям наконец то сделал самые "правильные" вложения! чего вас с ним искать-то? попыток будет меньше?это что означает?больше ни у кого,только у него? совсем стыд потерял,товарисч...
17:29
SS-1525-Sergey
Виталик ты это, как его, закусывай. Вспомни твоё самое первое обещание, когда баллотировался на пост. Что обязательно разберёшься в массовом употреблении допинга в одном клубе - разобрался видимо? После этого, как-то все перестали верить. По поводу оборудования стадионов электронными средствами видеофиксации нарушений, тут недавно заявил, что дорого. Заставлять будучи министром, подписать на сказочных условиях Капелло, было не дорого как-то. Так что уже пора или молчать, или делать так чтобы слова с делами не расходились!
17:17
Platinum1991
Главный тренер "Зенита" Мирчи Луческу высказывался в адрес президента РФС, а не в адрес вице-премьера РФ! А то, что Мутко занимает место президента РФС - не освобождает его от справедливой КРИТИКИ футбольной общественности! В этом сезоне Мутко ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу на посту РФС, а в правительстве РФ у Мутко другая работа и не надо Анохину ПУТАТЬ одно с другим!!! Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита и против Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
16:53