Виталий Мутко: "В российском футболе еще есть те, кто хочет влиять на результат"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что в российском футболе еще есть те, кто хочет влиять на результат. По мнению Мутко, у ЦСКА хорошие шансы на завоевание серебряных медалей, ведь "Зенит" играет с более сложным соперником.

– Я делаю все, чтобы был объективный результат в российском футболе, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – И я рад, что, пока я работаю президентом, этот результат объективен. Не в одни ворота все идет. Мы занимаемся этим всерьез. И те, кто хочет влиять на результат, они еще есть. Есть попытки. Но их будет все меньше и меньше. Мы даем возможность молодым талантливым судьям работать.

Кто же выиграет серебро? Очень спорно все. Вроде бы разум говорит, что ЦСКА в порядке. И играет он с "Анжи", и вроде как должен... Но у "Анжи" тоже положение не очень определенное. "Локомотив" вроде задачи решил, Кубок выиграл, но дома играет, на ходу, так что у "Зенита" соперник сложнее, чем у ЦСКА. Эти две игры интересные будут.

Те, кто может оказаться в зоне переходных матчей – тоже будет интересно. Неплохой чемпионат у нас! Все, что будет, то будет завтра объективно.

Завтра в 30-м туре чемпионата России ЦСКА примет "Анжи", а "Зенит" в гостях сыграет с "Локомотивом". Армейцы опережают петербуржцев на одно очко.

"СЭ" проведет трансляции матчей ЦСКА – "Анжи" и "Локомотив" – "Зенит". Начало всех встреч последнего тура – в 15:00.