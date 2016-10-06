Виталий Мутко: "Уход Иванова не связан с матчем "Зенит" - "Спартак"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что уход Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС не связан с матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2). По словам Мутко, Иванов давно хотел покинуть занимаемую должность.
– Иванов не раз хотел уйти, – цитирует ТАСС Мутко. – Может, он ушел рановато. Не рассматривайте это к привязке к матчу "Зенит" – "Спартак". Реформирование неизбежно.
Напомним, что работа судьи Сергея Иванова между "Зенитом" и "Спартаком" вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.
tarkys
Помогли уйти человеку, но ведь другой будет не лучше, бобы с неба падают и как падают))
19:28
ALEX Spartacus
Заливай, заливай
19:12
Dexterous
В его жилах течет кровь с газом...
19:04
hattabych
Программа "Свисток" не вышла в эфир, но это никак не связано со скандальным матчем. Иванов ушел в отставку, но это никак не связано... подозреваю, что если второго Иванова дисквалифицируют, то это тоже никак не будет связано с матчем Зенит - Спартак))
18:45
Тот самый Зануда
Заврался ты Леонтьич.Отрабатываешь мясные голоса на выборах.
18:44
cska_spb
Господин Мутко, а Вам ли не пора в отставку после провала сборной на Евро-2016, после грандиозного допингого скандала и недопуска параолимпийцев в Рио, после позорной Зенит-Арены, которую Вы инспектируете непонятно зачем???
18:36