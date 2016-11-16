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Виталий Мутко: "УЕФА решил изучить дополнительные обстоятельства в деле Еременко"

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Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что УЕФА решил изучить дополнительные обстоятельства в деле полузащитника ЦСКА Романа Еременко, с этим связана отсрочка оглашения вердикта. Финский хавбек отстранен УЕФА от любой футбольной деятельности сроком на 30 дней в начале октября. Слушание по делу Еременко состоялось 10 ноября. В понедельник в пресс-службе УЕФА сообщили, что оглашение решения ожидается в конце этой недели.

– Дисциплинарный и этический комитеты УЕФА – независимые органы, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Они отгородились, и любая попытка что-то уточнить у них наталкивается на просьбу дать им поработать. Они решили изучить еще какие-то обстоятельства, так они объясняют.

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http://rsport.ru/football/20161116/1112302222.html

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