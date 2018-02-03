Виталий Мутко: "У Дзюбы есть шанс попасть в сборную, Черчесов старается быть объективным"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что нападающий Артем Дзюба должен воспользоваться шансом вернуться в сборную России перед домашним чемпионатом мира. По его словам, главный тренер команды Станислав Черчесов вызовет на турнир сильнейших. Напомним, что Дзюба на днях перешел из "Зенита" в тульский "Арсенал" на правах аренды.

– Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах, – цитирует ТАСС Мутко. – Впереди два товарищеских матча (23 марта – с Бразилией и 27 марта – с Францией), которые определят состав национальной сборной. У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз.

Парням и тренерам сейчас надо понимать – вот сейчас все закладывается, и как они подготовятся, так и будет. У нас будет месяц перед чемпионатом мира, и в этом отрезке надо показать себя так, чтобы попасть в состав сборной. Черчесов старается быть объективным, и шанс сейчас есть у каждого, я был на сборах, я это знаю. Их готовность, их форма будет решающим фактором для включения в сборную.