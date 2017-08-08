Виталий Мутко: "Тревожит, что "Спартак" не может найти свою игру в преддверии Лиги чемпионов"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что поражение "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России от "Зенита" (5:1) выявило недостатки в игре красно-белых. По его словам, это тревожно перед стартом группового этапа Лигой чемпионов сезона-2017/18.

- В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона в таблице коэффициентов УЕФА, теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от "Зенита", и если будут другие - это, конечно, плохо. Надеюсь, что "Спартак" прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов.