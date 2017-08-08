11:30 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Тревожит, что "Спартак" не может найти свою игру в преддверии Лиги чемпионов"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что поражение "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России от "Зенита" (5:1) выявило недостатки в игре красно-белых. По его словам, это тревожно перед стартом группового этапа Лигой чемпионов сезона-2017/18.

- В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона в таблице коэффициентов УЕФА, теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от "Зенита", и если будут другие - это, конечно, плохо. Надеюсь, что "Спартак" прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4468973

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КОММЕНТАРИИ (16)
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серж семенович

газовые отщепенцы нанюхавшиеся халявного газа повылазили изо всех щелей ...яки тараканы ... и вони от них как от клопов ...

14:22

waleriy

Мудко не говорит как за уши тянет бомжей к чемпионству. Один вилков чего стоит, а остальной судейский корпус, а покупка игроков за бесплатно, а народные деньги из бюджета , а подарки в виде бесплатных стадионов, когда другие команды строят за свои деньги и так далее

14:22

серж семенович

....пошливы Только такие как Мудко могли увидеть того, чего не было и не будет. Назначенный чемпион - это Менструация. 11:50 ============================================================== про газовую душегубку глаголишь ...?

14:19

Выся

Нех было из Спама- чемпиона судейского лепить. В прошлом сезоне ничегоне тревожило, дятел?

14:06

alex2999

Так надо еще больше лимит ужесточить! Чтобы какой-то, прости Господи, Дриусси в 21 год не вытеснил нашего "великого" Артемия из состава. Тогда, глядишь, и счет поскромнее будет. Да к тому же как ЧМ выигрывать-то будем?

13:53

nekonohiki

"Мы с таким трудом..." мы - это кто? И еще, если тебе тревожно, то купи Спартаку Рональду и Месси, а лучше Буффона.

13:36

FINIX

Чья бы корова мычала. За госбабки покупать игроков на 100 лямов это вы можете. И больше ничего.

13:19

Mad Butcher

Всякие лошары еще тут будут за Спартак беспокоиться

12:43

SpaMan

так тревожно, что аж кушать не могу! Пойду ка закручу еще гайки, то бишь лимит.

12:37

Гелендваген Бердыева

Все это читалось заранее, в том году это все предвиделось, вот и получите.

12:31

and0508

abs68 Кто мешает Федуну усилиться ? А игры то и не было у Спартака .... исполнителей нет ...

12:04

serzheo

А раньше-то чем думали?

11:58

Помощник Президента

Так игра то у них всегда одинаковая, просто соперники разные.

11:56

пошливы

Только такие как Мудко могли увидеть того, чего не было и не будет. Назначенный чемпион - это Менструация.

11:50

abs68

and0508 - в этом сезоне только Зенит тянут и не только за уши а за всё что возможно, а вам господин Мутко просьба не переживать, покажут свою игру и получше чем до этого Зенит и ЦСКА, вот тогда и оценим кого и когда за уши тянули

11:49

and0508

Не надо было тянуть за уши Спартак в Лигу Чемпионов

11:41