Виталий Мутко: "Тревожит, что "Спартак" не может найти свою игру в преддверии Лиги чемпионов"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что поражение "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России от "Зенита" (5:1) выявило недостатки в игре красно-белых. По его словам, это тревожно перед стартом группового этапа Лигой чемпионов сезона-2017/18.
- В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона в таблице коэффициентов УЕФА, теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять. И такое поражение от "Зенита", и если будут другие - это, конечно, плохо. Надеюсь, что "Спартак" прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов.
серж семенович
газовые отщепенцы нанюхавшиеся халявного газа повылазили изо всех щелей ...яки тараканы ... и вони от них как от клопов ...
14:22
waleriy
Мудко не говорит как за уши тянет бомжей к чемпионству. Один вилков чего стоит, а остальной судейский корпус, а покупка игроков за бесплатно, а народные деньги из бюджета , а подарки в виде бесплатных стадионов, когда другие команды строят за свои деньги и так далее
14:22
серж семенович
....пошливы Только такие как Мудко могли увидеть того, чего не было и не будет. Назначенный чемпион - это Менструация. 11:50 ============================================================== про газовую душегубку глаголишь ...?
14:19
Выся
Нех было из Спама- чемпиона судейского лепить. В прошлом сезоне ничегоне тревожило, дятел?
14:06
alex2999
Так надо еще больше лимит ужесточить! Чтобы какой-то, прости Господи, Дриусси в 21 год не вытеснил нашего "великого" Артемия из состава. Тогда, глядишь, и счет поскромнее будет. Да к тому же как ЧМ выигрывать-то будем?
13:53
nekonohiki
"Мы с таким трудом..." мы - это кто? И еще, если тебе тревожно, то купи Спартаку Рональду и Месси, а лучше Буффона.
13:36
FINIX
Чья бы корова мычала. За госбабки покупать игроков на 100 лямов это вы можете. И больше ничего.
13:19
Mad Butcher
Всякие лошары еще тут будут за Спартак беспокоиться
12:43
SpaMan
так тревожно, что аж кушать не могу! Пойду ка закручу еще гайки, то бишь лимит.
12:37
Гелендваген Бердыева
Все это читалось заранее, в том году это все предвиделось, вот и получите.
12:31
and0508
abs68 Кто мешает Федуну усилиться ? А игры то и не было у Спартака .... исполнителей нет ...
12:04
serzheo
А раньше-то чем думали?
11:58
Помощник Президента
Так игра то у них всегда одинаковая, просто соперники разные.
11:56
пошливы
Только такие как Мудко могли увидеть того, чего не было и не будет. Назначенный чемпион - это Менструация.
11:50
abs68
and0508 - в этом сезоне только Зенит тянут и не только за уши а за всё что возможно, а вам господин Мутко просьба не переживать, покажут свою игру и получше чем до этого Зенит и ЦСКА, вот тогда и оценим кого и когда за уши тянули
11:49
and0508
Не надо было тянуть за уши Спартак в Лигу Чемпионов
11:41