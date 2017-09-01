Виталий Мутко: "Трансферная кампания в РФПЛ получилась умеренной, за исключением "Зенита"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что трансферная кампания почти всех клубов премьер-лиги вышла достаточно скромной. Единственным исключением он назвал "Зенит", который подписал летом 14 игроков.

- Могу оценить трансферную кампанию со стороны, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - У каждого клуба своя политика, свое видение, свои экономические возможности, своя стратегия развития. Исходя из этого все работают, работают в рамках существующего регламента по привлечению иностранных игроков. Я бы сказал, что трансферная кампания получилась умеренная, за исключением "Зенита", который более активно ее провел, селекционную и трансферную политику. В целом же все было достаточно умеренно.

Я всегда радуюсь, когда появляются российские игроки, молодежь. Многие клубы усилились молодыми российскими игроками, амбициозными ребятами. Надеюсь, что все они своим шансом воспользуются.

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