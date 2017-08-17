Виталий Мутко: "Судьи неплохо подготовились к сезону, но с ними еще раз нужно поговорить"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение, что арбитры в целом неплохо подготовились к чемпионату России, но ошибки по-прежнему присутствуют. При этом он подчеркнул необходимость обсудить с арбитрами возможные изменения в их работе.

- Дело в том, что судьи в целом подготовились неплохо, но мы видим, что ряд ведущих арбитров совершают ошибки. Но судья должен давать играть командам, чтобы они на поле выясняли, кто из них сильнее, - приводит ТАСС слова Мутко. - Когда судья допускает результативные ошибки, это, естественно, вызывает резонанс. Клуб готовится, совершает затраты, выполняет турнирные задачи, решается судьба тренеров, футболистов - об этом надо помнить.

Судья - живой человек, он тоже может ошибаться. Я смотрел несколько игр, и порой удивляешься, как и почему судья принял то или иное решение, хотя должен все прекрасно видеть. Мы еще раз поговорим с судьями, подумаем над изменениями.

Возможно, стоит пересмотреть материальное вознаграждение, хотя многое уже сделано - система поощрения достаточно серьезная за качественное судейство. Что касается перевода во второй дивизион, то это не совсем верно подается, это не должно выпячиваться. Это обычная работа, если допущена ошибка, то судья пропускает пару туров в премьер-лиге, и чтобы не терять практику, он может получить назначение в первый дивизион.

Надо, чтобы это правильно понималось - арбитр не отправляется в первый дивизион, поскольку для этого должно быть решение исполкома, который утверждает список арбитров для премьер-лиги; вывести арбитра из списка премьер-лиги может только исполком, и это все должны прекрасно понимать.