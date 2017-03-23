Виталий Мутко: "Судейство? Нам нужно всем успокоиться"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что клубы РФПЛ играют на свою аудиторию в вопросе судейства. Мутко призвал общественность успокоиться и уважительно относиться друг к другу.

– Здесь есть немного лукавства: игроки, тренеры, менеджеры играют перед своей аудиторией, – цитирует ТАСС Мутко. – Когда тебе плохо, можно найти какой-то внешний фактор. Игра идет 90 минут, и надо исходить из того, что судья такой же живой человек, как и игроки, которые иногда промахиваются с метра. Судья – такой же субъект футбола, как игроки, болельщики, тренеры.

Иногда ты смотришь матч, и комментатор уверенно говорит: в этом моменте был пенальти, потом собираются специалисты и ничего не находят, а уже миллионы людей услышали комментатора. Нам просто всем надо успокоиться, более уважительно друг к другу относиться, все нервничают – руководители судейства, болельщики, но, еще раз скажу, по хартии судейства, к которой присоединился РФС, мы должны гарантировать качественное, объективное и независимое судейство, и мы этим курсом будем следовать, пять месяцев этим уже занимаемся. Уже нервничают руководители, кто-то бросает заявление, не все такое давление выдерживают. Мы на это реагировать не будем, но попытаемся стабилизировать ситуацию.