21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Судейство? Нам нужно всем успокоиться"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что клубы РФПЛ играют на свою аудиторию в вопросе судейства. Мутко призвал общественность успокоиться и уважительно относиться друг к другу.

– Здесь есть немного лукавства: игроки, тренеры, менеджеры играют перед своей аудиторией, – цитирует ТАСС Мутко. – Когда тебе плохо, можно найти какой-то внешний фактор. Игра идет 90 минут, и надо исходить из того, что судья такой же живой человек, как и игроки, которые иногда промахиваются с метра. Судья – такой же субъект футбола, как игроки, болельщики, тренеры.

Иногда ты смотришь матч, и комментатор уверенно говорит: в этом моменте был пенальти, потом собираются специалисты и ничего не находят, а уже миллионы людей услышали комментатора. Нам просто всем надо успокоиться, более уважительно друг к другу относиться, все нервничают – руководители судейства, болельщики, но, еще раз скажу, по хартии судейства, к которой присоединился РФС, мы должны гарантировать качественное, объективное и независимое судейство, и мы этим курсом будем следовать, пять месяцев этим уже занимаемся. Уже нервничают руководители, кто-то бросает заявление, не все такое давление выдерживают. Мы на это реагировать не будем, но попытаемся стабилизировать ситуацию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4120951

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КОММЕНТАРИИ (2)
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higagy

Виталию Леонтьевичу надо успокоиться и уйти уже от спорта подальше. В английский язык, например, пусть они загнивают.

21:19

баламошка

Питерский вор предлагает всем успокоиться.

21:17

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